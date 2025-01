Article

L’élevage de poules pondeuses est une pratique répandue aussi bien en milieu rural qu’urbain. Cependant, il arrive qu’une poule cesse soudainement de pondre, ce qui peut inquiéter son propriétaire.

Cette interruption peut être causée par plusieurs facteurs, allant des changements naturels liés à l’âge, aux conditions environnementales, en passant par l’alimentation et la santé de l’animal.

Alors pourquoi une poule ne pond plus ? Examinons les causes possibles et les solutions adaptées.

1. L’âge de la poule

L’un des facteurs les plus évidents qui influencent la production d’œufs est l’âge de la poule. En effet, la ponte évolue au fil du temps :

Début de la ponte : une poule commence généralement à pondre vers 5 à 6 mois , selon la race.

: une poule commence généralement à pondre vers , selon la race. Période de forte production : entre 1 et 3 ans , la ponte est abondante et régulière .

: entre , la ponte est . Diminution progressive : à partir de 3 à 4 ans , le nombre d’œufs produits commence à baisser naturellement .

: à partir de , le nombre d’œufs produits commence à . Fin de la ponte : après 5 à 6 ans, la production devient très sporadique, voire inexistante.

Certaines races de poules, comme les Leghorns, restent productives plus longtemps, tandis que d’autres, comme les races ornementales ou anciennes, voient leur ponte diminuer plus rapidement.

Conseil : « Si votre poule est âgée, il n’y a pas de solution miracle. Offrez-lui un cadre de vie confortable, une alimentation de qualité et laissez-la profiter d’une retraite paisible. »

2. La mue saisonnière

Chaque année, les poules passent par une période de mue, généralement à l’automne. Ce phénomène naturel se traduit par une perte importante de plumes, qui permet à l’animal de renouveler son plumage en prévision des saisons plus froides.

Conseil : « Pendant la mue, évitez de manipuler les poules inutilement. Elles sont plus fragiles et peuvent être plus sensibles au stress. »

Pendant la mue, l’énergie de la poule est essentiellement mobilisée pour produire de nouvelles plumes, ce qui entraîne un ralentissement ou un arrêt total de la ponte.

Pour aider vos poules à traverser cette période plus facilement, vous pouvez :

Augmenter leur apport en protéines , en leur donnant des insectes séchés, des graines de tournesol ou des farines riches en nutriments.

, en leur donnant des insectes séchés, des graines de tournesol ou des farines riches en nutriments. Veiller à leur bien-être , en leur offrant un espace confortable, propre et bien protégé des intempéries.

, en leur offrant un espace confortable, propre et bien protégé des intempéries. Limiter le stress, en évitant tout changement majeur dans leur environnement pendant la mue.

Une poule peut arrêter de pondre pour diverses raisons, comme l’âge, la mue, le stress, l’alimentation ou les conditions climatiques, mais des solutions adaptées permettent généralement de relancer la ponte.

3. Le stress et les changements environnementaux

Les poules sont des animaux très sensibles au stress, et tout changement dans leur environnement peut affecter leur rythme de ponte. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’un stress important :

Un déménagement ou un changement de poulailler , ce qui désoriente la poule et l’empêche de pondre temporairement.

, ce qui désoriente la poule et l’empêche de pondre temporairement. L’introduction d’une nouvelle poule ou d’un autre animal , qui peut perturber la hiérarchie et causer des tensions au sein du groupe.

, qui peut perturber la hiérarchie et causer des tensions au sein du groupe. La présence de prédateurs (renards, chiens, rapaces, fouines, etc.) , qui effraient les poules et les rendent anxieuses.

, qui effraient les poules et les rendent anxieuses. Un environnement trop bruyant , notamment en cas de travaux, d’orage violent ou de circulation dense à proximité du poulailler.

, notamment en cas de travaux, d’orage violent ou de circulation dense à proximité du poulailler. Un espace restreint ou mal entretenu, ce qui augmente les conflits et diminue le bien-être des poules.

Conseil : « Observez vos poules attentivement : si elles sont agitées, apeurées ou plus agressives, identifiez et éliminez la source du stress avant qu’il n’affecte durablement la ponte. »

4. Les conditions climatiques

Les variations climatiques influencent directement la production d’œufs. La lumière, la température et l’humidité jouent un rôle clé dans la ponte des poules.

En hiver , la diminution des heures d’ensoleillement entraîne une baisse de la production . Les poules ont besoin de 12 à 14 heures de lumière par jour pour pondre régulièrement.

, la diminution des heures d’ensoleillement entraîne une . Les poules ont besoin de pour pondre régulièrement. En été , une chaleur excessive peut provoquer un stress thermique , ce qui empêche les poules de pondre.

, une chaleur excessive peut provoquer un , ce qui empêche les poules de pondre. L’humidité excessive ou les périodes prolongées de pluie peuvent également perturber le cycle de ponte.

Conseil : « En hiver, un éclairage artificiel peut prolonger la durée du jour et encourager la ponte, mais veillez à ne pas fatiguer vos poules en les exposant à une lumière artificielle excessive. »

5. Une alimentation inadaptée

Une alimentation déséquilibrée ou insuffisante peut être une cause majeure de l’arrêt de la ponte. Une poule qui ne reçoit pas les nutriments essentiels à la production d’œufs risque de cesser de pondre temporairement ou définitivement.

Pour une alimentation adaptée, il faut veiller à inclure :

Des protéines : indispensables à la formation de l’œuf (grains de soja, insectes séchés, vers de farine).

: indispensables à la formation de l’œuf (grains de soja, insectes séchés, vers de farine). Du calcium : essentiel pour la coquille des œufs (coquilles d’huîtres broyées, blocs de minéraux).

: essentiel pour la coquille des œufs (coquilles d’huîtres broyées, blocs de minéraux). Des vitamines A, D et E : importantes pour la bonne santé générale et la fertilité.

: importantes pour la bonne santé générale et la fertilité. Une diversité d’aliments : graines, légumes, restes de table non toxiques et pâtées enrichies.

Conseil : « Les restes de table peuvent compléter l’alimentation, mais évitez les aliments salés, épicés ou toxiques comme les pommes de terre crues et les oignons. »

6. Une maladie ou une infestation parasitaire

Une poule malade ou infestée par des parasites peut également arrêter de pondre. Parmi les causes fréquentes, on retrouve :

Les vers intestinaux , qui absorbent les nutriments et affaiblissent la poule.

, qui absorbent les nutriments et affaiblissent la poule. Les poux rouges et autres parasites externes , qui causent de l’anémie et du stress.

, qui causent de l’anémie et du stress. Les infections bactériennes ou virales, qui affectent l’état général et le système reproducteur.

Conseil : « Vérifiez régulièrement vos poules et leur environnement. Une détection précoce des parasites permet d’éviter des infestations graves et des arrêts prolongés de ponte. »

7. Une couvaison instinctive

Certaines races de poules ont un instinct de couvaison plus développé que d’autres. Lorsqu’une poule entre en période de couvaison, elle cesse généralement de pondre. Elle reste longtemps dans le nid, gonfle ses plumes et peut même devenir agressive si l’on tente de la déplacer.

Pour mettre fin à cette phase et relancer la ponte, vous pouvez :

Retirer les œufs systématiquement , pour éviter qu’elle ne les couve.

, pour éviter qu’elle ne les couve. Modifier son environnement , en plaçant la poule dans un espace frais et peu confortable.

, en plaçant la poule dans un espace frais et peu confortable. L’inciter à bouger, en l’éloignant du nid plusieurs fois par jour.

Conseil : « Si votre poule couve trop longtemps, isolez-la dans un endroit plus frais et aéré pour briser son comportement de couvaison progressivement. »

Conclusion : pourquoi une poule ne pond plus ?

L’arrêt de la ponte chez une poule peut être dû à de nombreux facteurs, souvent combinés. Observer attentivement vos poules, adapter leur environnement, leur alimentation et leur bien-être, permet généralement de favoriser un retour à la ponte.

Une approche préventive et attentive est la clé pour maintenir des poules en bonne santé et productives.