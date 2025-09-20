Traverser l’eau glacée au fort courant n’est pas un problème pour les adultes. Pour les faons, c’est loin d’être une partie de plaisir.
Frédéric Pignon est passionné par les animaux depuis son plus jeune âge. Ayant grandi dans une famille amoureuse des...
Vision et sens de l’orientation: Homme VS animal
Quel est l’état de la population piscicole de la Seine dans Paris intra-muros ? Cap sur la on la...
Je maîtrise l’art du camouflage mieux qu’un ninja
Fille aînée de Louise et Michel Pageau, l’homme qui parle avec les loups, Nathalie Pageau a hérité du don...
Une diversité de formes et de modes de vie : voilà le monde insoupçonné des araignées ! si on...
En Europe, face à l’explosion du nombre de chats, les défenseurs de l’environnement tirent la sonnette d’alarme. Chaque année...
Ce mâle s’installe dans un vieux terrier de chien de prairie avant d’y attendre sa partenaire pendant plusieurs jours.
Convoitée pour sa laine, la plus soyeuse et la plus fine qui soit, la vigogne est incontestablement l’un des...
L’objectif des éleveurs ? Obtenir un animal à l’esthétique parfaite grâce à une sélection génétique basée uniquement sur des...
Des cris étonnant et effrayants résonnent dans la jungle… Une voix rauque et puissante qui ne donne pas envie...
Julie a 6 ans et passe une journée au poney club en compagnie de sa cousine Lise. Ce programme,...
Les crocodiles jouaient un rôle prépondérant dans l’Égypte antique. Respecté et vénéré, ils faisaient figure de dieux vivants et...
Comment gérer la dangerosité des chiens de combat ? La dresseuse de chiens Vanessa Bokr connaît mieux que personne l’agressivité...
Cette jeune otarie s’engage sur un chemin dangereux et finit par retrouver ses congénères dans un bassin reculé. Images...
De nombreuses idées reçues continuent de circuler sur ces icônes de la paléontologie. Il est temps de leur tordre...
Depuis la découverte en 1861 du premier squelette d’Archaeopteryx dans les calcaires lithographiques du Jurassique supérieur de Solnhofen en...
Il a un nom poétique, mais fait des ravages : le poisson-lion est l’espèce la plus invasive au monde....
Ici, la Nature et l’Homme se sont alliés pour le meilleur ! Depuis plus de dix siècles le Mont-Saint-Michel...
Le tilapia est un mets de choix pour ce lézard, mais il s’agit d’une proie difficile à avaler, ce...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site