Ces trois espèces sont responsables de 80 % des attaques mortelles dans le monde.
Pour ce mâle, c’est l’heure de la pédicure et toute une équipe est mobilisée pour le soigner sans le...
Dans les bosses d’un chameau, on ne trouve ni eau, ni un liquide quelconque, contrairement à une idée largement...
L’accouplement chez les hérissons, c’est tout une histoire ! À l’hôtel des hérissons, Max va nous prouver qu’il faut...
Il n’est pas rare de voir un chat se tortiller d’agacement lorsque vous tentez de lui caresser le ventre....
En Ethiopie, Braveheart est le roi des singes-lion, à la tête d’un clan nombreux. Mais cela fait plus de...
Le kéa, ou Nestor notabilis, est une espèce de perroquet endémique des montagnes de la Nouvelle-Zélande. Ce fascinant oiseau...
Les ours fascinent depuis toujours. Souvent perçus comme de simples géants poilus, ils cachent pourtant des capacités étonnantes et...
Ces poissons pélagiques représentent 30 % des captures de poissons à l’échelle mondiale et constituent un maillon fondamental de...
Dépassant parfois 8 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...
Les relations que l’humain peut entretenir avec l’âne révèlent toutes les qualités et la malice de l’espèce… Une série...
Prédateur féroce aux besoins en poisson importants, la présence de la loutre géante est une preuve d’un environnement équilibré.
Pour la première fois, découvrez des images inédites de requins carnivores en Méditerranée, une mer longtemps considérée comme paisible....
Les chats sont des prédateurs féroces, de redoutables machines à tuer. Mais ils sont aussi parmi les rares espèces...
L’Aquarium de Paris, aussi appelé Cinéaqua, est un aquarium situé sous la colline de Chaillot entre le Trocadéro (précisément...
Des îles écossaises aux fjords de Norvège et à la volcanique Islande, les animaux sauvages luttent pour subsister malgré...
Le zèbre, cet animal à la belle robe rayée de noir et blanc, est devenu une espèce en voie...
Plus de 70% des requins ont disparu en 50 ans. Et ce massacre n’est pas seulement une catastrophe pour...
Tu nous côtoies au printemps et à l’été. Nous sommes gracieux et colorés. Sans cesse admirés pour la beauté...
Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage Une parade nuptiale dans toute sa splendeur !
Le bison est un animal impressionnant qui a longtemps fasciné l’humanité, que ce soit en Amérique du Nord ou...
