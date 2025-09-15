Il suffit parfois d’une rencontre pour tomber amoureux. Une rencontre avec un poulpe pour tomber amoureux de la mer. Et y plonger durant toute son enfance. Une rencontre avec une raie manta pour changer son regard sur les animaux à sang-froid. Docteur en océanographie et plongeur professionnel, il a dédié sa vie à l’océan. Ancien conseiller scientifique du Commandant Cousteau sur la Calypso, il a parcouru les fonds-marins pour étudier, comprendre et ramener des images de ce dernier grand monde sauvage, où l’on peut approcher les animaux sans qu’ils fuient. En 2006, sur le tournage du documentaire Océans, une nouvelle rencontre va changer sa vie. Embarqué loin du bateau, il va croiser le chemin d’un grand requin blanc.