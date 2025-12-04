Un monde sans insectes serait une catastrophe écologique d’une ampleur difficilement imaginable. Ces petites créatures, souvent jugées insignifiantes ou...
C’est mignon au début, moins à la fin.
Dans la source chaude, à la bien.
Le matin du 26 décembre 2004, quelques heures avant que le tsunami dévastateur ne frappe les côtes de l’océan...
Pour ces pêcheurs indonésiens, la capture d’un grand cachalot peut nourrir leurs familles pendant des mois.
Aux portes de Bordeaux, les sangliers s’invitent en ville. Entre inquiétude, dégradations et débats politiques, une équipe du CNRS...
Tout ça sous notre nez.
Ils dorment dans des lits à 2 000 €, mangent bio, consultent des voyants… Bienvenue à Hollywood, là où...
Le zèbre, cet animal à la belle robe rayée de noir et blanc, est devenu une espèce en voie...
La richesse de la biodiversité est la marque de la Nouvelle-Calédonie. Sur ce territoire coupé du reste du monde...
Que savons nous réellement de la vache, de la chèvre ou de l’âne ? Quels aspects étonnants et inattendus...
En Nouvelle-Zélande, une otarie à fourrure donne naissance (difficilement) à un petit bébé femelle.
Les sangliers ont de moins en moins peur de l’homme. Les randonneurs du parc national des Calanques le savent...
Après avoir passé plusieurs semaines sans boire, le dromadaire est capable d’avaler 110 litres d’eau en une dizaine de...
La baie de Fundy, sur la côte est du Canada, est un territoire unique où les plus grandes marées...
La lionne s’élance à une vitesse impressionnante sur les gnous Réalisé par Kim Wolhuter, Benoît Demarle
Les chats, ces énigmatiques compagnons qui partagent nos foyers, communiquent de manière complexe et nuancée. Bien loin d’être des...
Comment des créatures animales de petite taille perçoivent-elles un monde démesuré et comment survivent-elles dans un environnement semé d’embûches...
\r\nPerdue dans le désert de Gobi, entre le nord de la Chine et le Sud de la Mongolie, certains...
Grâce à des opérations de sauvetage et à l’importation de spécimens en provenance notamment du Maghreb, le programme de...
