Après 1h à naviguer sur un océan agité, les scientifiques arrivent sur le point de concentration des requins-bouledogues. Il leur faut alors prélever l’ADN de 2 gros spécimens à l’aide d’une sonde pour savoir si Big Bull se trouve parmi eux.
Un troupeau d’éléphants se retrouve encerclé par des lions, et ces derniers meurent de faim. Ils sèment la pagaille...
Dans cette conférence, nous plongerons à la rencontre des écosystèmes cachés sous les rivières. Poissons musiciens, libellules invisibles, coquillages...
À Cuba, dans la Cienaga de Zapata, le rhombifer, une espèce locale de crocodile, risque de disparaître, menacé par...
Avec des températures qui atteignent -20°, ce primate n’a plus qu’une seule solution pour ne pas mourir de froid...
Depuis qu’elle est petite, Marie a un don avec les animaux. Dès qu’elle trouve une bête en difficulté, elle...
Les tortues marines ne connaissent pas les frontières, encore moins les zones économiques exclusives (ZEE), les conventions internationales, et...
Les chats et les chiens sont deux des animaux de compagnie les plus populaires dans le monde. Pourtant, il...
Ici, les lions sont élevés pour la pharmacopée chinoise
Un adolescent en échec social va reconstruire sa vie avec l’aide d’un éducateur équestre ! Oui, un éducateur à...
Elles sont aériennes et aquatiques, combattantes et danseuses, tour à tour démonstratives et incroyablement discrètes. Entre enchantement et sentiment...
En raison de la surpêche, de la pollution et du réchauffement climatique, les stocks de poissons en Méditerranée ont...
En se réveillant de son hibernation, l’amphibien se lance dans la quête de l’endroit parfait pour donner naissance à...
Le professeur Bertrand Krafft effectue une mission en Guyane Française dans le but d’étudier les immenses colonies d’araignées Anelosimus...
Dans la savane du Cerrado, au cœur du Brésil, un fervent défenseur des animaux consacre sa vie à la...
L’ours polaire du Svalbard doit affronter la faim qui vient avec les hausses des températures et la fonte de...
Depuis une dizaine d’années, la primatologue Jill Pruetz, de l’Université d’Iowa, étudie le comportement des chimpanzés de Fongoli, au...
Un crustacé vorace met en péril les écosystèmes de l’Adriatique. En deux ans, le crabe bleu a colonisé les...
Dans la région du Haut-Valais, Fabienne et Kilian Schnydrig habitent avec leurs trois enfants à Mund, village perché à...
Comment vivent les chats à Tokyo, la ville la plus peuplée au monde? Les Japonais adorent les chats et...
Savez-vous qu’il est encore possible de croiser un cerf au détour d’un sentier corse?…Pourtant le dernier grand cerf corse...
