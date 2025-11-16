Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Des lions dévorent la trompe d’un éléphanteau Un troupeau d’éléphants se retrouve encerclé par des lions, et ces derniers meurent de faim. Ils sèment la pagaille...

Conférence Confidences du peuple des rivières Dans cette conférence, nous plongerons à la rencontre des écosystèmes cachés sous les rivières. Poissons musiciens, libellules invisibles, coquillages...

Documentaire Ici naissent les crocodiles hybrides À Cuba, dans la Cienaga de Zapata, le rhombifer, une espèce locale de crocodile, risque de disparaître, menacé par...

Documentaire Cette femme accueille plus de 120 espèces chez elle Depuis qu’elle est petite, Marie a un don avec les animaux. Dès qu’elle trouve une bête en difficulté, elle...

Conférence 40 ans de recherche sur les tortues marines de l’océan Indien Les tortues marines ne connaissent pas les frontières, encore moins les zones économiques exclusives (ZEE), les conventions internationales, et...

Article Les raisons de la longévité des chats par rapport aux chiens Les chats et les chiens sont deux des animaux de compagnie les plus populaires dans le monde. Pourtant, il...

Documentaire Une usine à lions Ici, les lions sont élevés pour la pharmacopée chinoise

Documentaire Ados en échec social : un cheval pour reconstruire sa vie Un adolescent en échec social va reconstruire sa vie avec l’aide d’un éducateur équestre ! Oui, un éducateur à...

Documentaire Le paradoxe des libellules Elles sont aériennes et aquatiques, combattantes et danseuses, tour à tour démonstratives et incroyablement discrètes. Entre enchantement et sentiment...

Documentaire Nurseries à poissons En raison de la surpêche, de la pollution et du réchauffement climatique, les stocks de poissons en Méditerranée ont...

Documentaire L’expédition de la salamandre tachetée pour mettre bas En se réveillant de son hibernation, l’amphibien se lance dans la quête de l’endroit parfait pour donner naissance à...

Documentaire La société des araignées – Guyane Française, les Anelosimus Le professeur Bertrand Krafft effectue une mission en Guyane Française dans le but d’étudier les immenses colonies d’araignées Anelosimus...

Documentaire Le Mowgli du Brésil | Brésil, sur la piste des jaguars Dans la savane du Cerrado, au cœur du Brésil, un fervent défenseur des animaux consacre sa vie à la...

Documentaire La terrible lutte des ours polaires pour se nourrir L’ours polaire du Svalbard doit affronter la faim qui vient avec les hausses des températures et la fonte de...

Documentaire Le chimpanzé, un homme comme les autres Depuis une dizaine d’années, la primatologue Jill Pruetz, de l’Université d’Iowa, étudie le comportement des chimpanzés de Fongoli, au...

Documentaire Le crabe bleu : fléau des pêcheurs italiens ? Un crustacé vorace met en péril les écosystèmes de l’Adriatique. En deux ans, le crabe bleu a colonisé les...

Documentaire Moutons blancs, nez noirs : les chouchous du Valais Dans la région du Haut-Valais, Fabienne et Kilian Schnydrig habitent avec leurs trois enfants à Mund, village perché à...

Documentaire Se faire des amis à Happy Neko Café Comment vivent les chats à Tokyo, la ville la plus peuplée au monde? Les Japonais adorent les chats et...