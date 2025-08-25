Les requins fascinent depuis toujours par leur puissance, leur mystère et leur rôle essentiel dans l’équilibre des océans. Souvent redoutés à cause de leur réputation de prédateurs impitoyables, ils sont pourtant bien plus que de simples chasseurs marins. Rencontrer un requin, que ce soit au détour d’une plongée sous-marine ou à travers l’observation scientifique, c’est avant tout entrer en contact avec un animal dont l’évolution remonte à plus de 400 millions d’années. Ces seigneurs des mers ont survécu aux grandes extinctions, aux bouleversements climatiques et continuent d’incarner une forme de perfection biologique adaptée à la vie marine.