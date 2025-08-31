Le mâle doit rester vigilant, car de nombreuses espèces voient les œufs comme un délicieux en-cas.
Lorsqu’ils chassent, l’arme secrète des serpents est leur organe de Jacobson, qui sert à analyser les informations transmises par...
Ce mammifère déploie des trésors d’intelligence pour piéger des bancs de poissons.
Le buffle est vigoureux et vend chèrement sa peau, les lions adaptent donc leur stratégie.
La chute des bois chez les élans est un phénomène naturel qui intrigue non seulement les chercheurs mais aussi...
Le basilic vert est capable de courir sur l’eau à plus de 1.5 m/s, mais la vitesse seule ne...
À Madagascar, Géraud Leroux se consacre à la protection des tortues marines des îles Barren dont l’habitat est de...
Swift est en danger car elle est plus lourde que les autres suricates et son corps peine à suivre...
Federico Fanti profite de sa visite au musée pour poser une question faussement simple : qu’est-ce qu’un dinosaure ?
La relation d’aide par la médiation animale est une approche empirique qui se développe en France. La thématique sera...
Perdue au bout de l’océan Atlantique, l’île Zavodovski est presque inaccessible à l’homme et cernée par des flots déchaînés....
L’objectif des éleveurs ? Obtenir un animal à l’esthétique parfaite grâce à une sélection génétique basée uniquement sur des...
Également appelés « vaches de mer », les lamantins, de gros mammifères aquatiques herbivores, vivent dans les lagunes des eaux caribéennes....
Cette femelle arrive à la fin d’une gestation qui a duré près de deux ans. Il lui reste quelques...
Les insectes sociaux, comme les abeilles, les fourmis ou les termites ont toujours fasciné les hommes par la perfection...
Grandir dans la savane est une expérience éprouvante. Après la disparition de son jumeau, le petit léopard a failli...
Verbier est une des plus célèbres stations de ski des Alpes, une référence qui doit ce statut enviable à...
Au large de l’Australie et de l’Indonésie, plongée dans le monde surprenant des seiches, dotées de pouvoirs de camouflage...
Un Edmontosaurus (un grand dinosaure herbivore à bec de canard) doit affronter un groupe de Dromaeosaurus. Ces derniers...
Ces incroyables images, capturées à Hawaï en 2021, montrent une naissance de bout en bout pour la première fois.
Choix du chaton, éducation, santé. Redécouvrez le chat, devenu au fil du temps l’un des meilleurs amis de l’Homme....
