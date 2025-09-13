Une petite piqûre d’abeille peut être très douloureuse, mais pourquoi et comment piquent-elles ? Images tirées de la série documentaire « Morsures animales ».
Ce coléoptère est en fâcheuse posture, mais la nature l’a doté d’un moyen de défense particulièrement efficace.
Le dingo a été importé en Australie par des aborigènes, il y a environ 3 500 ans, et il...
La diarrhée chez les chats est un problème fréquent qui peut être causé par divers facteurs, allant de changements...
Pourquoi les dinosaures ont disparus ? Changement climatique, épidémies, astéroïde ? Les paléontologues ne sont pas tous d’accord sur...
Les chats ne cessent de nous surprendre. Derrière leurs airs mystérieux et leurs siestes interminables se cachent des comportements...
Des experts pensent que le cou des girafes a évolué pour devenir une arme. Il grandit tout au long...
A part dans un film Disney où il est un cuisiner de haut vol, il a bien mauvaise presse,...
Souvent sous-estimés, les animaux lents ont su s’adapter aux milieux les plus variés partout dans le monde. Du paresseux...
Le Canada est une terre d’exception, une terre où la nature s’exprime encore librement. Située entre les Rocheuses et...
Si les zoos continuent d’attirer un public nombreux, ils sont régulièrement sous le feu des critiques depuis plusieurs années,...
Les chats ont toujours fasciné l’humanité par leur agilité et leur incroyable capacité à retomber sur leurs pattes. Pourtant,...
Paris Hilton a fait de cette boule de poils un accessoire de mode, un must dans les comédies hollywoodiennes....
Introduit en 1774, le cochon sauvage est un des animaux les plus nuisibles en Nouvelle-Calédonie puisqu’il cause de graves...
Par son abondance de nourriture, la mer de Cortés est un lieu privilégié pour les baleines à bosse, qui...
Au coeur des Pyrénées, deux loups sont chassés de leur meute surpeuplée, le plus ancien va apprendre tout ce...
Grâce à cette vidéo, apprenez en un peu plus sur notre ami le chat. L’histoire, les caractéristiques et les...
Les plus grands mâles font jusqu’à cinquante fois la taille de la jeune Binti, qui n’avait jamais vu d’aussi...
Les castors sont des génies-bâtisseurs ! Mais même les plus grands esprits commencent comme des grands débutants. Ce jeune...
Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal...
Dans les territoires de montagne non aménagés, les sports outdoor (randonnée, ski, raquettes) se développent et se diversifient. Les...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site