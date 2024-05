Documentaire



Sue et Phillip Lauer réinventent Game of Thrones version pug, Freyu est l’agent du chat le plus cosplayable du monde et Roberto Negrin vous convie à son défilé de mode canine aux 1000 diamants Swarovski. Aux cotés de Roxy, Zeus et Fox, Tracks a rencontré les hauts noms de la jet set canine.