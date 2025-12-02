Ce chasseur a dressé un aigle pour faire le boulot à sa place.
Jusqu’à environ 2018, plus d’un million de corneilles étaient tuées chaque année en Europe. Accusés, à raison, d’être des...
Comment choisir un chaton en pleine forme ! Un documentaire de Solène Chavanne
Chez les phoques, s’installer sur les meilleurs emplacements est une manière d’affirmer son statut et c’est donc un enjeu...
Dans l’immeuble de Sandra les aboiements de son chien dérangent les voisins. Sandra a décidé de réagir. Aujourd’hui, elle...
Les propriétaires de rhinocéros coupent leur corne et la remplacent par une corne en résine pour qu’ils ne soient...
Solène nous fait découvrir les coulisses d’un cirque Un documentaire de Solène Chavanne
C’est le mammifère sauvage le plus gros d’Europe. Depuis une dizaine d’années, des spécimens de bisons sont réintroduits en...
Cette femelle a eu des jours heureux quand le niveau de l’eau a baissé, mais l’évaporation de l’étang dans...
Cette petite passe quelques jours entre les jambes de sa mère avant de pouvoir faire connaissance avec le reste...
Zoom sur un véritable sanctuaire naturel que la présence d’une base militaire ultra-protégée a longtemps maintenu à l’écart du monde...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage A Rome, un million d’étourneaux exécute un incroyable ballet dans le ciel.
La communication animale par Sylvie Alliaume d’Ecoute animale. Lors de la conférence, Sylvie nous expliquera ce qu’on entend par...
Ce carnivore agressif, qui mesure jusqu’à 25 centimètres, sait se montrer discret quand il s’agit d’approcher ses proies. La...
Aux environs de l’archipel d’Hawaï, les baleines à bosses se rassemblent chaque année pour une raison encore méconnue. C’est...
La hyène est l’une des plus étranges curiosités de la nature qui, il y a peu de temps encore,...
Un gorgosaure est confronté à un troupeau de troodons.
Wendy est la directrice du refuge la Bouche qui rit, le premier refuge pour animaux de rente de Suisse...
Des îles écossaises aux fjords de Norvège et à la volcanique Islande, les animaux sauvages luttent pour subsister malgré...
Les buffles synchronisent les naissances de leurs petits pour mieux résister aux attaques des lions. Mais ceux-ci les scrutent...
