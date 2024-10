Documentaire



Ouïe. Vue. Odorat. Toucher. Goût. Comment les animaux utilisent-ils leurs cinq sens dans la savane ? Comme on pouvait s’en douter, il n’y a pas de généralités car chaque espèce a développé le ou les sens qui lui était le plus indispensable à sa survie et souvent au détriment des autres qui se sont atrophiés. Pour la première fois, la faune d’Afrique est étudiée sous cet angle particulier et, bien évidemment, les résultats comportent leurs lots de surprises et bizarreries.

Auteurs: Jean-Marc DAUPHIN