Un baleineau gris attaqué par un groupe d’orques est sauvé de justesse par des baleines d’une autre espèce.
Il existe environ 40 000 espèces d’araignées différentes dans le monde. Ces merveilles de la nature nous étonnent par...
Alors que l’espèce des tamarins avait presque disparu, elle a été sauvée et sa population recommence à s’accroître… mais...
Dans la savane africaine, les animaux doivent composer avec l’absence d’eau. Cette espèce de zèbre, la plus menacée et...
Les araignées exotiques sont toujours plus nombreuses en Europe : certaines sont importées par des terrariophiles, d’autres, comme la zoropse...
En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une...
Un groupe de tyrannosaures vs. un groupe de therizinosaures.
Embarquons pour un road-movie avec une jeune hérissonne dont les facultés d’adaptation seront régulièrement mises à l’épreuve. À travers...
À quoi ressemblent les colonies souterraines des fourmis ? 10 tonnes de ciment ont été nécessaires pour remplir les...
Quelles différences existe-t-il entre le requin baleine et le grand requin blanc ? On vous dit tout sur leurs...
A la saison des mangues, dans le Parc de South Luangua, les habitants de la vallée ne dorment jamais...
Depuis quelques années, les baleines à bosse et les tortues marines sont de retour dans les eaux de La...
La vie sauvage des animaux de la ferme est mise en lumière dans une basse-cour de la campagne comtoise....
Autrefois organisées pour protéger le bétail, les rafles annuelles de crotales au Texas sont devenues une véritable tradition effectuée...
Ce formidable géant d’origine tibétaine pourrait, par sa taille, être un grand bagarreur. Impressionnant de puissance et de souplesse,...
Il ne lui manque que la parole
L’axolotl, souvent surnommé le « monstre d’eau », est une créature fascinante qui suscite l’intérêt des scientifiques et des amateurs d’animaux...
Garth Mowat vit entouré de grizzlis dans les paysages montagneux de la région de Kootenay, en Colombie-Britannique. Ce biologiste...
En partant du cimetière des chiens d’Asnières-sur-Seine et en passant par le Musée d’histoire naturelle de Berne en Suisse,...
Lutter contre le moustique est un combat collectif à Singapour. Là-bas, pas question de discuter la méthode. Dans cette...
Et si la recherche scientifique arrivait à se passer des expérimentations?
