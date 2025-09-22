Documentaire

Face à l’augmentation des températures les scientifiques s’interrogent sur le seuil de tolérance des poissons côtiers aux extrêmes climatiques.Des équipes du CNRS et de l’IFREMER se sont penchés sur le cas de la daurade royale en Méditerranée dans le but de prédire la présence future de cette espèce emblématique dans les lagunes du pourtour méditerranéen.Leurs études combinent à la fois l’écologie du mouvement avec un système d’émetteurs acoustiques posés sur des poissons sauvages,mais également des études en captivité pour déterminer finement l’impact des températures sur la physiologie des daurades.

__________________

🔔 Abonnez-vous à la chaîne CNRS : https://bit.ly/CNRSsurYT​​

Suivez-nous sur les réseaux !

Twitter https://twitter.com/CNRS​​

Facebook https://www.facebook.com/cnrs.fr/​​

Instagram https://www.instagram.com/cnrs/​​

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/cnrs/​​

Retrouvez encore plus d’images de science sur le site de CNRS Images http://images.cnrs.fr