Parfois, la nature, c’est un peu immonde.
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Au royaume de l’ours polaire, la vie est faite de violence. Avant de devoir se battre pour se nourrir...
Sous son apparence de peluche miniature et inoffensive, la fourmi-panda dissimule l’un des secrets les plus redoutables du monde...
En Malaisie, la grotte du Cerf abrite une multitude d’animaux peu glamours.
Le guépard peut chasser des proies trois fois plus grosses que lui. Sa vitesse est impressionnante, mais elle nécessite...
L’odorat de certains chiens leur permet de détecter des cellules cancéreuses.
Entre démonstration de puissance et défense de territoire, quelles sont les raisons qui poussent le troisième plus grand mammifère...
Le poulpe, créature fascinante des profondeurs marines, continue de surprendre les scientifiques par ses compétences exceptionnelles et son intelligence...
Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal...
Une immersion dans le quotidien des félins d’un parc animalier
Ruse, escadrille volante et oxygène, c’est cette semaine dans le Zapping Sauvage.
Depuis des siècles, les requins nourrissent l’imaginaire collectif. Redoutés, souvent caricaturés comme des prédateurs sanguinaires, ils sont devenus les...
Le diplodocus est l’un des dinosaures les plus emblématiques et fascinants ayant jamais existé. Son allure majestueuse et sa...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Les oursins passent à l’attaque des varechs !
Les mouches sont des insectes indésirables et exaspérants. Quand elles tournent en rond en vrombissant frénétiquement, notre première réaction,...
Face aux prédateurs, l’union fait la force pour le poissons qui s’organisent en banc, offrant un magnifique spectacle sous-marin.
Grâce à cette vidéo, apprenez en un peu plus sur notre ami le chat. L’histoire, les caractéristiques et les...
Un animal de compagnie pas comme les autres !
Chassées de leur habitat naturel, des espèces animales s’invitent dans les villes américaines. Après des décennies de campagnes de...
Au cœur de la forêt tropicale de Bornéo, en Indonésie, Aurélien Brulé, alias Chanee, se consacre à la protection...
C’est dans la jungle du Népal, au pied de la chaîne Himalayenne, que vit une créature mythique : le...
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