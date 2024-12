Documentaire

Perle de l’océan Indien, le Sri Lanka compte environ 20 millions d’habitants, soit deux fois la Belgique. C’est un des pays les plus peuplés du monde mais l’harmonie dans la relation entre les hommes et la nature y est centrale. Les Sri Lankais ont conservés de superbes territoires sauvages et sont parmi les premiers à avoir pensé à créer des aires protégées. Il faut dire qu’ici l’influence du bouddhisme est puissante. Or, les fondements de la religion bouddhiste préconisent de ne faire souffrir aucun être vivant et donc de ne pas nuire gratuitement aux animaux.

Le voyage de Tanguy Dumortier commence dans les vestiges d’anciens temples qui aujourd’hui servent de refuge aux macaques à toques, appellés également macaques couronnés. On ne trouve cette variété de petits macaques qu’au Sri Lanka. A l’origine, ils vivaient dans les forêts mais depuis l’arrivée des hommes, ces singes se sont habitués aux forêts plus dégradées et aux temples. Aujourd’hui, en raison de la réduction de leur habitat et la la difficulté d’accès à l’eau , la survie de leur espèce est en jeu.

Le Sri Lanka est aussi le pays des éléphants rois. De plusieurs centaines de milliers à l’origine, il n’en reste aujourd’hui que environ 4.000 à l’état sauvage dans le pays. L’espèce est considérée comme en danger d’extinction même s’ils sont protégés par les lois. Ils sont peu braconnés mais souffrent de la réduction de leur habitat, fragmenté par des routes et des lignes de trains qui fauchent des familles entières.

Tanguy nous emmène visiter l’orphelinat pour éléphants de Pinnawala créé en 1975 pour secourir les bébés éléphants sans famille. Au départ, ils n’étaient que 5 éléphants, ils sont aujourd’hui 93, la plupart d’entre eux ont été recueillis dans la nature. Habitués aux hommes et aux visiteurs, ils sont voués à rester captifs d’hommes. Le but principal de l’orphelinat est la sauvegarde des éléphants. Ceux qui vivent là y passent toute leur vie.

Cap ensuite vers le sud-est du pays, dans le Parc National de Yala: un des sanctuaires sauvages pour les éléphants. C’est le deuxième plus grand parc national du Sri Lanka et c’est aussi le plus visité. La plus grande partie du Parc est classée en réserve intégrale mais quelques zones ont été aménagées pour les visiteurs venus découvrir une faune foisonnante : crocodile, cerfs , mangoustes, guêpiers ou encore des buffles.

Le voyage s’achève là où il a commencé : dans un ancien temple de Pollonaruwa, au coeur du Sri Lanka. Depuis des millénaires, le Sri Lanka est une terre d’accueil, fertile pour une culture qui a su laisser une place à la vie sauvage jusque dans ses temples les plus anciens.

