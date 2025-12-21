Aucun animal n’a jamais eu l’air aussi à l’aise dans un arbre.
C’est la lutte pour la survie dans le désert américain…
Ce chipmunk a une vie de fou.
Un combat sans pitié.
C’est un des plus grands communicants du monde animal.
C’est l’un de nos plus proches cousins.
Le chien est-il dépourvu de pensée et de sentiment comme l’affirmait Descartes ? Pour comprendre le chien, il faut...
Le soin est particulier, car l’agitation autour de l’antilope provoque du stress qui fait monter sa température corporelle. Au-delà...
Cette membrane peut être une des raisons des étranges attaques de requin sur les bateaux.
Charlie s’est pris de passion pour les grizzlis, un animal pourtant réputé dangereux pour l’homme et y a consacré...
L’invention de l’agriculture en Asie du Sud-Ouest a rapproché les êtres humains des chats qui se nourrissaient des rongeurs,...
Dans la vastitude du monde animal, il est fascinant d’observer que de nombreuses espèces adoptent des comportements qui semblent...
Ce requin à pointes noires de 12 ans est le tout premier spécimen du parc. Il doit bientôt rejoindre...
Aliwal Shoal est l’un des plus beaux sites de plongée sous-marine au monde. C’est aussi l’un des premiers à...
Juste avant une attaque, les grands requins blancs peuvent atteindre une vitesse impressionnante, ce qui rend les opérations de...
Les larves d’éphémères grandissent dans la vase pendant un an, en attendant les bonnes conditions pour sortir. Elles doivent...
Les hommes ont toujours été fascinés par les abeilles pour les produits indispensables qu’elles leur procuraient, cire et miel,...
Avant de pouvoir se nourrir et se défendre seuls, ces oursons dépendent essentiellement de leur mère et de sa...
Un tour du monde à la découverte des derniers paradis sauvages, peuplés de fascinantes espèces parfois menacées : les loups, réintroduits...
Chien de compagnie et de chasse. Caractère: Résistant, ardent, vif, rapide, il chasse sur tous les terrains mais mieux sur...
Les paléontologues du Musée américain d’histoire naturelle partent à la rencontrent des dinosaures du Triasique, du Jurassique et du...
