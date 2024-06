Conférence

Tu nous côtoies au printemps et à l’été. Nous sommes gracieux et colorés. Sans cesse admirés pour la beauté et la diversité des écailles dessinant de si beaux motifs sur nos ailes, nous sommes ? Les lépidoptères, plus connus sous le nom de papillons.

Mais, comment expliquer la très grande diversité des espèces ? Pourquoi une telle variété de motifs sur leurs ailes ? Et, qu’a de si particulier le Morpho, ce papillon emblématique à l’incroyable couleur bleue iridescente ?

Apparus il y a des centaines de millions d’années, les papillons ont évolué et se sont adaptés à leurs sources de nourriture, à leurs environnements, mais aussi à leurs prédateurs.

Partons à la découverte de ces fabuleux animaux pour mieux comprendre comment marche l’évolution.