Documentaire

L’année 2020 a vu naître un étrange phénomène : au large de l’Atlantique, entre le golfe de Gascogne et le détroit de Gibraltar, plusieurs voiliers ont été pris pour cible par des orques. Depuis, ces attaques n’ont cessé de se multiplier, provoquant la terreur des navigateurs. Comment expliquer ce comportement des épaulards ?

Composé de chercheurs français et espagnols, le groupe de travail sur l’orque de l’Atlantique tente de percer à jour ce mystère. Dans le nord-ouest de l’Espagne, deux biologistes marins, Mónica González et Alfredo López, ont quant à eux mis au point une application permettant de suivre au jour le jour les interactions entre humains et orques.

Vengeance ou jeu ?

Pourquoi ces cétacés ont-ils commencé à s’en prendre aux embarcations humaines ? Simple jeu, instinct de conservation ou esprit de vengeance ? Dans un documentaire rythmé, la réalisatrice Anna Pflüger se penche sur ces questions complexes que les scientifiques eux-mêmes peinent à élucider. À la lumière de recherches récentes, elle explore plusieurs hypothèses qui convergent toutes vers le même constat : si le détroit de Gibraltar concentre de nombreux mammifères marins, il présente également l’une des circulations maritimes les plus denses de la planète. Une question se pose alors : à l’heure où nous empiétons de plus en plus sur les habitats aquatiques, comment repenser notre cohabitation avec la faune marine ?

Documentaire d’Anna Pflüger (Allemagne, 2023, 53mn)

Rediffusé jusqu’au 15/08/2024