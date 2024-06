Documentaire



Labo du crime, expertise ADN. Dans les années 1990, l’affaire Guy Georges propulse l’ADN au premier plan des outils d’investigation criminelle. Permettant de relier sans aucun doute possible un individu à une scène de crime ou à une victime et de résoudre des affaires vieilles de plusieurs années, l’ADN devient la reine des preuves. Le docteur Sandrine Valade est expert en génétique auprès de la cour d’appel de Paris, agréée par la cour de cassation et directrice adjointe du laboratoire de police scientifique de Paris

Un reportage de Norbert Letroll