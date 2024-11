Documentaire

Pour Le droit de savoir, les Groupements d’Intervention de la Police Nationale (G.I.P.N.) ont entrebâillé leur porte. À Nice, pendant cinq mois, Nicolas Moscara a pu filmer leurs actions ‘ coup de poing ‘ : arrestations musclées au petit matin de proxénètes dangereux, souvent d’anciens militaires ou d’anciens policiers des ex-pays communistes, mise hors d’état de nuire de forcenés armés, transfert d’un caïd du grand banditisme calabrais de sa cellule au Palais de Justice de Grasse.

Ces policiers des situations extrêmes interviennent également sur les stades pour calmer les ‘ hooligans ‘, comme lors du récent match, PSG / OGC Nice. Ces hommes de terrain, surentraînés, sont peu loquaces par nature et par nécessité. Dotées des armes et des technologies les plus performantes, leurs interventions sont minutieusement préparées et répétées.

Ces groupes d’assaut bénéficient de moyens importants et peuvent êtres appuyés par des hélicoptères et des tireurs d’élite. Un document étonnant, passionnant, sur le vif.