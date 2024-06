Documentaire



Pur produit du système communiste, maître du Kremlin de 1985 à 1991, réformateur d’un régime à bout de souffle, paria dans son propre pays depuis l’effondrement de l’URSS, qui est vraiment Mikhaïl Gorbatchev ?

Il a suffi de six ans à la tête de l’Union soviétique pour que Mikhaïl Gorbatchev, pur produit du régime, change la face du monde : éclatement de l’URSS, effondrement des régimes communistes en Europe, fin de la guerre froide… À l’approche de ses 80 ans, le dernier empereur soviétique a accepté de raconter les périodes les plus importantes de son existence et de confier les détails révélateurs de sa vie, sa jeunesse et les coulisses du pouvoir.



Un documentaire de Gulya Mirzoeva

© Mille et Une Films, Focu Pictures, ARTE France