Documentaire

Nikita Khrouchtchev devient secrétaire général du parti communiste en remplacement de Staline. Progressivement il écarte ses rivaux et en 1958 devient président du conseil des ministres.En février 1956, pendant le XXe congrès du parti communiste de l’URSS, Khrouchtchvev dénonce « les crimes de Staline ».Réformes économiques (opération des terres vierges pour agrandir la superficie cultivée)L’Armée rouge intervient dans les démocraties populaires pour réprimer des insurrections contre les gouvernements pro-soviétiques (juin 1953 en RDA ; en novembre 1956 en HongrieL’URSS devient une puissance spatiale : le 4 octobre 1957, Spoutnik, le premier satellite artificiel de la Terre, est lancé et, le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Youri Gagarine devient le « premier homme de l’espace ».octobre 1962: grave crise diplomatique et militaire avec les États-unis à propos des missiles que l’URSS souhaite installer à Cuba1963 : rupture des relations entre l’URSS et la Chine populaireoctobre 1964: Khrouchtchev est démis de ses fonctions