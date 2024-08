Documentaire

Ce matin-là, tous les regards sont tournés vers le volcan : journalistes, photographes et cameramen enchaînent les directs et les reportages sur le terrain. À l’observatoire, les scientifiques écoutent chaque pulsation provenant du cœur de la terre. Ils analysent les données pour mesurer, comprendre et prévenir les autorités des mesures à prendre. Dans la ville de Shimabara, le maire vient d’ordonner l’évacuation d’un millier de personnes qui attendent impatiemment de pouvoir rentrer chez eux.

Le volcan Unzen s’est réveillé.

Ce matin-là, Katia et Maurice Krafft, les célèbres volcanologues aventuriers s’attendent à être les témoins privilégiés d’une explosion magistrale, avec en point d’orgue des nuées ardentes colossales ! Un phénomène que Maurice ne veut manquer à aucun prix, pour le filmer et faire, il l’espère, un coup d’éclat dont il a le secret. Mais Katia hésite à s’élancer sur les pentes du volcan. Il leur manque des données, les risques sont importants, ils ne connaissent pas le terrain et l’ergonomie du volcan. Avec eux, leur jeune ami et confrère américain : Harry Glicken. En poste au Japon depuis deux ans, c’est lui qui a prévenu les époux Krafft dès les premiers signes d’activité de l’Unzen.

Ils vont tous périr.

Réalisateur : Jérôme Cornuau