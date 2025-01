Documentaire

Raymond Aubrac, figure emblématique de la Résistance, partage les moments clés de sa vie, entre courage et ténacité. De son combat contre l’occupation nazie à son engagement pour reconstruire la France, il incarne l’esprit de lutte face à l’adversité. Ce documentaire plonge dans l’histoire intime et publique d’un homme qui, avec sa compagne Lucie, a défié l’oppression, orchestré des évasions audacieuses et inspiré des générations. À travers ses souvenirs et témoignages, on découvre une leçon d’histoire et d’humanité, un appel à croire en la jeunesse et en l’avenir, malgré les épreuves les plus sombres.

Réalisation : Pascal Convert