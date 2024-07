Documentaire

Michael Wittmann, quelquefois orthographié Wittman, né le 22 avril 1914 à Vogelthal (de), Allemagne – tué au combat le 8 août 1944 en Normandie, est un tankiste allemand de la Seconde Guerre mondiale. Il est connu pour avoir été l’un des plus redoutables chefs de chars. Michael Wittmann a un palmarès de 138 chars et 132 canons en tous genres détruits. Wittmann est devenu célèbre en Allemagne après la bataille de Koursk, où il a fait preuve d’une grande efficacité. Après ses victoires en Normandie, il est devenu aussi le chef de char le plus décoré d’Allemagne. Comme ce fut le cas pour plusieurs des grands » héros » militaires de l’Allemagne nazie, il lui a été demandé fin juin 1944 d’accepter le commandement d’une école d’instruction de tankistes ; le but étant d’éviter qu’un décès au combat puisse écorner le mythe. Il a refusé, préférant retourner sur le terrain, et a été tué deux mois plus tard.