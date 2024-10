Documentaire



« Adolf Hitler est votre grand-père. » Cette révélation explosive a bouleversé la vie d’Elisabeth Loret, de son frère Philippe, et de leur famille lorsque leur père, Jean-Marie Loret, a partagé ce secret en 1975. Comment réagir à une telle confession? Doivent-ils célébrer la découverte de leurs origines ou renier cet ancêtre tristement célèbre? Aujourd’hui décédé, Jean-Marie a laissé derrière lui une enquête inachevée, et le poids de cette révélation les hante encore. Près de quarante ans plus tard, il est temps de lever le voile sur les non-dits et d’affronter la vérité.

Accompagnés du réalisateur David Korn-Brzoza et du médecin légiste et anthropologue Philippe Charlier, Elisabeth et Philippe Loret s’engagent dans une quête fascinante. Ce film vise non seulement à fournir une réponse scientifique sur la descendance d’Hitler, mais il explore aussi d’autres mystères captivants. Comment un tel fait a-t-il pu échapper aux pages de l’Histoire?

Réalisateur : David Korn-Brzoza