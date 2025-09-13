Après leur succès en Afrique du Nord, les Alliés étaient prêts à retourner en Europe occupée, débarquant d’abord en Sicile avant de se déplacer vers le nord sur l’Italie continentale sous le commandement de Montgomery, surnommé affectueusement par ses hommes sous le nom de Monty. Mais alors que les Italiens se rendaient, les Allemands occupaient Rome, faisant de la bataille pour l’Italie une route longue et difficile, tandis que les plans d’invasion du Nord de la France prenaient forme.