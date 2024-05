Documentaire

Le Casino de Ouistreham était l’une des plus importantes forteresses de Normandie. Il contrôlait l’accès à Ouistreham (la ville portuaire) et aux autres villes de la côte. Les Allemands en avaient fait une véritable forteresse et il était presque impossible pour les forces alliées de le reprendre avant le 6 juin. Le casino avait été renforcé par des blocs de béton et des sacs de sable et ses fenêtres étaient protégées par des volets en acier qui pouvaient résister aux balles des mitrailleuses.

Un groupe de 177 soldats français, le commando Kieffer, a débarqué sur la plage de Colleville Montgomery à 6h30 du matin le 6 juin avec pour objectif de reprendre ce casino aux mains des Allemands afin de rejoindre les autres forces alliées à Bénouville.