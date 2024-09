Podcast

Écoutez l’histoire consacrée à Léon Trotski, intellectuel et figure des révolutions russes de 1917, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit inédit en deux parties. Lev Davidovitch Bronstein, alias Léon Trotski, fréquente des cercles révolutionnaires dès son adolescence, à la fin du XIXe siècle. La Russie est alors un pays gouverné par le tsar Nicolas II, où les pénuries se mêlent à la misère. Sauf pour l’élite, établie à Saint-Pétersbourg. Léon Trotski, inspiré par l’œuvre de Karl Marx, rêve d’un monde communiste. À 23 ans, alors que le jeune homme parcourt l’Europe, il fait la rencontre de Lénine, à Londres. Les deux hommes se rapprochent. Quelques années plus tard, la Première Guerre mondiale éclate et en 1917, les Russes se révoltent face au tsar. Portés par Lénine, les bolcheviques s’imposent au pouvoir. Trotski, de son côté, sillonne le pays pour enrôler la population dans le mouvement révolutionnaire, quitte à user de la force. Entre Staline et lui, une concurrence s’installe pour succéder à Lénine. Et pour arriver à ses fins, Staline n’hésite pas à tendre un piège à Trotski