Documentaire



Hitler s’ôte la vie le 30 avril 1945 à l’intérieur de son bunker, dans Berlin encerclée par l’Armée Rouge. Son corps calciné est découvert quelques jours plus tard par les soviétiques et identifié avec certitude au terme d’une enquête secrète et rocambolesque. Au même moment, Staline déclare publiquement que son armée n’a pas pu retrouver le corps d’Hitler, lançant les rumeurs les plus folles.

Ce documentaire a été réalisé à des fins pédagogiques peut contenir des propos qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes une personne sensible, le visionnage de ce documentaire vous est déconseillé.

Un documentaire de Nina Beliaeva, Jean-Pierre Bozon

