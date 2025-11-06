Documentaire

En temps de paix cinq années sont nécessaires pour concevoir, tester et produire un nouvel engin de combat.Entre 1941 et 1945, pour répondre aux exigences du front russe, les ingénieurs allemands ont réalisé, dans tous les secteurs de l’armement, des prouesses d’innovation et d’audace technologiques .C’est particulièrement vrai dans le secteur de l’artillerie automotrice, qui va vite supplanter dans son rôle tactique, l’artillerie tractée.Des monstrueux Karl, utilisés à Sébastopol, tirant des obus de 600 mm et 1577 kilos, au petit Goliath radio guidé, la gamme des engins d’artillerie automotrice, c.a.d. montés sur chenilles est spectaculaire. Les plus réussis furent les StuG, montés sur des châssis de Panzer III, aussi efficaces dans leur rôle de canon d’assaut que dans celui de chasseur de chars.Bien d’autres virent le jour, tous conçus à partir de châssis existants de Panzer ou de 38T: le Hummel, le Nashorn…Cependant et malgré la qualité souvent révolutionnaire de ces armes, la Wehrmacht ne put jamais rivaliser, dès fin 1943 avec le nombre impressionnant de machines mobilisées contre elle.

Genre : Tanks – Les blindés de la Deuxième Guerre mondiale

Documentaire : VF