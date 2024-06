Podcast



Christa Schroeder, la secrétaire privée d’Adolf Hitler, incarne une figure intrigante et controversée de l’histoire du Troisième Reich. Née le 19 mars 1908 à Hanovre, en Allemagne, Schroeder a occupé une position privilégiée au cœur du pouvoir nazi pendant une grande partie de la Seconde Guerre mondiale. Sa relation avec Hitler était non seulement professionnelle mais aussi personnelle, ce qui lui a permis d’acquérir une perspective unique sur l’homme et son régime.

Schroeder a commencé sa carrière au service d’Hitler en 1933, lorsque celui-ci était encore chancelier de l’Allemagne. Elle a d’abord travaillé comme sténographe avant d’être promue au poste de secrétaire privée en 1935. Cette promotion lui a donné un accès direct à Hitler, lui permettant de le côtoyer quotidiennement. À travers son travail, elle a été témoin de ses humeurs changeantes, de ses décisions politiques et de ses interactions avec ses proches et ses collaborateurs.

Pendant ses années en tant que secrétaire, Schroeder a maintenu une relation professionnelle étroite avec Hitler, traitant ses correspondances personnelles et prenant des notes lors de réunions cruciales. Cette proximité lui a également permis de voir le côté plus humain d’Hitler, loin de l’image publique souvent austère et impassible. Elle a décrit dans ses mémoires comment Hitler pouvait être chaleureux et attentionné envers elle et son entourage proche.

Cependant, Schroeder était également consciente des aspects sombres du régime nazi. Elle était au courant des persécutions contre les Juifs, bien qu’elle ait affirmé plus tard ne pas en avoir pleinement réalisé l’ampleur à l’époque. Sa loyauté envers Hitler était profonde, et elle est restée à son poste jusqu’à la fin de la guerre, même après la chute de Berlin en 1945. Après la guerre, elle a été interrogée par les Alliés et a témoigné lors des procès de Nuremberg, mais elle n’a pas été inculpée de crimes de guerre.

Après sa libération, Schroeder a vécu une vie relativement discrète, écrivant ses mémoires et évitant en grande partie l’attention médiatique. Elle est décédée le 28 juin 1984 à Munich, emportant avec elle une connaissance unique et complexe de l’homme qui a marqué de manière indélébile l’histoire du XXe siècle.

Dans quel contexte Christa Schroeder a-t-elle écrit ses mémoires ?

Quel portrait d’Hitler brosse-t-elle ?

Quel est l’intérêt de ce témoignage pour les historiens ?