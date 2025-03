Documentaire

Si l’aviation civile naît en 1919, il faut attendre l’après-guerre pour que le trafic aérien prenne de l’ampleur. Les billets coûtent néanmoins très cher, et voyager par les airs dans les années 1950 est un luxe réservé aux touristes fortunés et aux hommes d’affaires.

Véritable symbole de cette période fastueuse, la mythique compagnie Pan American World Airways, plus connue sous le nom de Pan Am, incarne à elle seule tout cet univers d’élégance et de glamour. Le Concorde, légendaire appareil supersonique inauguré en 1969, marque quant à lui l’apogée de cet âge d’or, qui prendra fin dans les années 1980 avec les apparitions successives du Boeing 707 (environ 150 places) et, surtout, du Boeing 747 (300 à 450 places). À l’heure de la crise climatique et de l’arrivée du concept de flight shame (honte de prendre l’avion) qui poussent de plus en plus de personnes à renoncer à voyager par les airs, retour sur ces décennies durant lesquelles le ciel appartenait à une élite.

Documentaire d’Oliver Halmburger (Allemagne, 2024, 44mn)

