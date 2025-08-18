Dès 1919, le traumatisme de la Première Guerre mondiale sert de terreau fertile à l’émergence de nouvelles visions du monde… dont le nazisme et son idéologie antisémite. L’historien Johann Chapoutot, co-auteur du très remarqué « Le monde nazi 1919-1945 » publié en 2024, revient sur cette période charnière pour décrypter le rôle des anciens combattants allemands de la Grande Guerre dans le parti national-socialiste et la montée du nazisme.