Documentaire La foudre frappe Apollo 12 La foudre frappe la navette Apollo 12 en plein décollage, une catastrophe évitée de justesse. Réalisateur : Evan Clarck

Documentaire Abdou Diouf : un destin francophone Abdou Diouf, c’est une élégance tout en retenue et en pudeur, un art consommé de la diplomatie et un...

Podcast La véritable histoire de Georges Pompidou, le président amateur d’art contemporain Stéphane Bern raconte, à l’occasion des 50 ans de sa disparition, un président de la République, ancien premier ministre...

Article De la plage à l’oasis : parcours Dubaï comme un prince La location voiture Dubai, c’est un peu comme avoir une carte magique pour explorer la ville et au-delà sans te...

Article La vie quotidienne des soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale La Première Guerre mondiale, souvent appelée La Grande Guerre, a profondément marqué le XXe siècle, laissant des souvenirs indélébiles...

Documentaire Citroën, un siècle d’innovation Avant-garde marketing et problèmes sociaux, design révolutionnaire et faillites retentissantes, innovation technologique et problèmes techniques, voilà l’histoire de Citroën....

Documentaire Comment la conquête spatiale française a-t-elle commencé ? Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant met en orbite le premier satellite expérimental français, « Astérix ». Une...

Documentaire Elisabeth II, un destin royal Élisabeth II, née le 21 avril 1926, est le monarque constitutionnel du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord...

Documentaire Albert Speer, l’architecte d’Hitler Albert Speer est un architecte et un homme d’État allemand, ministre du Troisième Reich et proche de Hitler, né...

Documentaire Renault, un constructeur automobile de légende Créée en 1898, l’entreprise Renault est un constructeur automobile français dont l’histoire est indissociable de celle de la France...

Documentaire Histoire des porte-avions américains – Kamikaze Après la perte des Philippines, reconquises par les Américains, les stratèges japonais mirent au point une tactique d’attaque de...

Documentaire Histoire des porte-avions américains – La bataille de Midway Suite au bombardement japonais de Pearl Harbor, les Américains entrent en guerre, contraints et forcés. Dans le Pacifique, la...

Documentaire Pinochet, leur dictateur bien-aimé Le 11 septembre 2023 marque le 50e anniversaire du coup d’État militaire qui a porté le général Augusto Pinochet...

Documentaire Maghreb : 39-45, un destin qui bascule Ce documentaire n’est malheureusement plus disponible… Le 8 mai 1945, tandis que la France fête l’armistice, les défilés qui...

Documentaire Gandhi – Quelle Histoire Héros de la libération de l’Inde et figure mythique, Gandhi obtient en 1947 la libération de son pays occupé...

Podcast Le massacre de Sétif en Algérie : l’autre 8 mai 1945 C’est l’autre 8 mai 1945. Il y a 80 ans, alors que les Alliés célèbrent leur victoire, un massacre...

Documentaire Oradour-Sur-Glane, retour sur un massacre L’horreur d’Oradour-sur-Glane. Le 10 Juin 1944, aux environs de 14 heures, une compagnie de waffen SS appartenant a la...