Documentaire

La première élection présidentielle au suffrage universel direct de la Ve République a lieu en décembre 1965. La compétition pour l’Elysée est pleine de surprises et de suspense. Les Français se prennent de passion pour ce scrutin à laquelle ils participent à plus de 84 %. Du côté des candidats, le président sortant et instigateur de cette réforme, le général de Gaulle, va essuyer les plâtres alors qu’il se voyait élu dès le premier tour. Il se qualifie pour le second tour avec François Mitterrand, écartant notamment le démocrate-chrétien Jean Lecanuet.