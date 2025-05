Podcast

Dans ses Mémoires de guerre, le général De Gaulle évoque très brièvement la période de l’entre-deux-guerres. Celle-ci est pourtant essentielle pour comprendre l’homme et surtout son destin qui se joue en 1939-1940. De Gaulle est un homme qui a besoin d’action. Persuadé que la France va devoir se battre prochainement, il estime que la préparation d’un nouvel affrontement doit être la priorité de la France. Dans cette émission, nous découvrons quels furent les liens du colonel de Gaulle avec le maréchal Pétain, les différentes affectations qui lui permettent d’écrire et de parfaire sa pensée à la fois militaire, politique et historique. En effet, Charles de Gaulle n’est pas simplement un homme issu des rangs de l’armée, il cultive aussi une vision de la France et de son destin qui se dessine pendant toute cette période.