Charles de Gaulle, officier jeune mais déjà déterminé, s’illustre pendant la Première Guerre mondiale dans une série d’épreuves qui...
Même avec peu d’espoir d’avoir un impact contre les Allemands, la lutte pour la liberté s’est poursuivie. Les Juifs...
En 1964, Lyndon Johnson, l’homme qui a prêté serment à côté de Jackie Kennedy et son tailleur ensanglanté, arrive...
Berlin, 1945. L’Armée Rouge fait tomber les derniers bastions nazis dans les ruines de la capitale du Reich. De...
En animation et archives, retour sur la guerre civile du Liban, à hauteur d’enfant, sur les traces de Fida,...
« En 1917, l’autocratie s’est effondrée sans que ses légions de mouchards, de provocateurs, de gendarmes, de bourreaux, de...
Parmi les mystères les plus marquants de la guerre froide se cache l’affaire Farewell. En 1980, Vladimir Vetrov, alias...
Entre 1956 et 1967, Nasser a incarné le rêve arabe. Il a été le porte-parole des aspirations des peuples...
Ken Burns et Lynn Novick (« The War ») font revivre le traumatique Viêtnam de l’intérieur. Une plongée sanglante au cœur de la tragédie qui a façonné la fin du...
Filmée sur de grands champs de bataille d’Europe, d’Afrique du Nord, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, cette série spectaculaire...
Sur le Chemin des Dames, d’anciennes carrières de pierres médiévales ont été investies par les combattants de la Première...
Les avions les plus célèbres de la RAF et de l’aviation américaine en action ! Produit en association avec...
Alors que les forces alliées envisageaient de s’emparer de Caen le jour du débarquement, les troupes allemandes s’y accrochent...
Retraçant le parcours tragique de trois enfants rwandais, tués par les habitants de leur village pendant le génocide des...
Le 27 mai 1942, deux U-Boot quittent secrètement Brest en direction des Etats- Unis. A leurs bords huit agents...
En 1978, l’élection du pape Jean-Paul II a des conséquences de taille, tant sur le plan religieux que géopolitique....
Après l’invasion de l’URSS par les troupes allemandes en juin 1941, les États-Unis et la Grande-Bretagne décident de tout...
Le 1er novembre 1970 un incendie dans un dancing de l’Isère provoque la mort de 146 personnes pour la...
« Les Chemins de l’Histoire » numéro 6 traitent des prémices des événements ! De mai 1981 à novembre...
Ce documentaire historique explique les enjeux que la ville de Lorient a vécu pendant la seconde guerre mondiale jusqu’à...
