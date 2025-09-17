Ressources Dans la même catégorie

Podcast La grande guerre du capitaine de Gaulle Charles de Gaulle, officier jeune mais déjà déterminé, s’illustre pendant la Première Guerre mondiale dans une série d’épreuves qui...

Documentaire Les Grandes Manoeuvres Alliées | Avril – Juin 1943 Même avec peu d’espoir d’avoir un impact contre les Allemands, la lutte pour la liberté s’est poursuivie. Les Juifs...

Podcast On a tiré sur le président En 1964, Lyndon Johnson, l’homme qui a prêté serment à côté de Jackie Kennedy et son tailleur ensanglanté, arrive...

Documentaire Le rapport secret de Staline qui dévoile Hitler Berlin, 1945. L’Armée Rouge fait tomber les derniers bastions nazis dans les ruines de la capitale du Reich. De...

Documentaire Green Line – Beyrouth, enfer rouge, jours noirs En animation et archives, retour sur la guerre civile du Liban, à hauteur d’enfant, sur les traces de Fida,...

Podcast L’Okhrana : la police secrète des Tsars « En 1917, l’autocratie s’est effondrée sans que ses légions de mouchards, de provocateurs, de gendarmes, de bourreaux, de...

Documentaire Affaire Farewell : le plus grand mystère de la Guerre Froide Parmi les mystères les plus marquants de la guerre froide se cache l’affaire Farewell. En 1980, Vladimir Vetrov, alias...

Documentaire Nasser : du rêve au désastre Entre 1956 et 1967, Nasser a incarné le rêve arabe. Il a été le porte-parole des aspirations des peuples...

Documentaire Guerre civile (mai 1970 – mars 1973) | Vietnam | Episode 08 Ken Burns et Lynn Novick (« The War ») font revivre le traumatique Viêtnam de l’intérieur. Une plongée sanglante au cœur de la tragédie qui a façonné la fin du...

Documentaire La bataille des Ardennes, vers Bastogne Filmée sur de grands champs de bataille d’Europe, d’Afrique du Nord, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, cette série spectaculaire...

Documentaire La grotte de Froidmont Sur le Chemin des Dames, d’anciennes carrières de pierres médiévales ont été investies par les combattants de la Première...

Documentaire Warbirds de la RAF et de l’aviation américaine Les avions les plus célèbres de la RAF et de l’aviation américaine en action ! Produit en association avec...

Documentaire La dernière bataille d’Hitler – Les foudres des Panzer Alors que les forces alliées envisageaient de s’emparer de Caen le jour du débarquement, les troupes allemandes s’y accrochent...

Documentaire Une des mille collines Retraçant le parcours tragique de trois enfants rwandais, tués par les habitants de leur village pendant le génocide des...

Documentaire Secrets de guerre – Quand Hitler rêvait d’envahir l’Amérique Le 27 mai 1942, deux U-Boot quittent secrètement Brest en direction des Etats- Unis. A leurs bords huit agents...

Documentaire Les dossiers secrets du Vatican (1/2) En 1978, l’élection du pape Jean-Paul II a des conséquences de taille, tant sur le plan religieux que géopolitique....

Documentaire Holocauste – La décision Après l’invasion de l’URSS par les troupes allemandes en juin 1941, les États-Unis et la Grande-Bretagne décident de tout...

Documentaire Attention risques majeurs – Le 5-7: le bal tragique du baby boom Le 1er novembre 1970 un incendie dans un dancing de l’Isère provoque la mort de 146 personnes pour la...

Documentaire 1981 à 1984 – La peur et la colère ! « Les Chemins de l’Histoire » numéro 6 traitent des prémices des événements ! De mai 1981 à novembre...