Documentaire

Un tour d’horizon spectaculaire de l’histoire de l’aviation. Second volet : les incroyables avancées technologiques enregistrées lors de la Seconde Guerre mondiale ne tardent pas à transformer les habitudes de voyage. Dans les années 1950, même si le voyage en avion reste réservé à une élite, le trafic aérien augmente considérablement.

La Seconde Guerre mondiale apporte nombre d’avancées technologiques dans le développement de l’aviation : les avions à réaction dépassent le mur du son, les bombardiers et avions de chasse révolutionnent le paysage aérien. Si la guerre a accéléré la recherche militaire, ces inventions ne tardent pas à transformer les habitudes de voyage. Dans les années 1950, les avions à hélice disparaissent et le trafic aérien augmente considérablement. Les avions de ligne se métamorphosent aussi, et les apparitions successives du Boeing 707 (environ 150 places) et, surtout, du Boeing 747 (300 à 450 places) marquent un tournant dans l’histoire de l’aviation civile. Après l’A380 d’Airbus, qui peut transporter jusqu’à 800 passagers, le secteur fait face à des défis d’un autre ordre. Alors que les scientifiques prévoient une multiplication par deux du nombre d’avions dans le ciel dans les dix prochaines années, la crise climatique oblige les ingénieurs à innover encore, pour concevoir des appareils moins polluants.

Épopée

Après s’être intéressées à l’histoire des sous-marins, Tanja Dammertz et Anja Kindler prennent de la hauteur pour retracer la formidable épopée de l’aéronautique. Des défis humains et techniques des premières heures aux grandes innovations technologiques qui ont jalonné son développement, ce documentaire passionnant, nourri de riches archives, est étayé par les contributions de pilotes, d’ingénieurs et d’historiens.

Documentaire d’Anja Kindler et Tanja Dammertz (2021, 53mn)

