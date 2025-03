Podcast

Le Titanic possédait quatre cheminées emblématiques, mais en réalité, seule trois d’entre elles étaient fonctionnelles. La quatrième, située à l’arrière du navire, était une fausse cheminée, et son ajout n’était pas un simple caprice esthétique.

À l’époque, les grands paquebots rivalisaient de puissance et de prestige, et le nombre de cheminées était un symbole de grandeur et de performance. Les navires les plus impressionnants arboraient souvent quatre cheminées, suggérant ainsi une propulsion plus efficace et une meilleure capacité à évacuer la fumée des chaudières. La compagnie White Star Line, soucieuse de donner au Titanic une image de puissance et de modernité, décida donc d’ajouter cette quatrième cheminée factice pour asseoir sa réputation face à ses concurrents, notamment ceux de la compagnie Cunard, dont les célèbres Lusitania et Mauretania possédaient eux aussi quatre cheminées.

Mais cette cheminée supplémentaire n’était pas totalement inutile. Elle servait en réalité de ventilation pour différentes parties du navire, notamment les cuisines et certaines salles des machines. Ainsi, bien qu’elle ne participât pas directement au fonctionnement des chaudières, elle contribuait au confort des passagers et à l’aération des espaces techniques.