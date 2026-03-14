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Élevée au cœur de l’Afrique orientale britannique, parmi les chevaux et les vastes paysages du Kenya, elle développe très tôt un goût profond pour l’indépendance et l’aventure. D’abord éleveuse de chevaux de course, elle devient ensuite l’une des premières pilotes professionnelles d’Afrique.

Beryl Markham ouvre des routes aériennes au-dessus des immensités africaines avant de réaliser en 1936 un exploit historique : la première traversée en solitaire de l’Atlantique nord d’est en ouest par une femme.

Une vie hors norme entre Afrique sauvage, aviation pionnière et exploits audacieux, racontée par Franck Ferrand.