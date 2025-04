Documentaire

Au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, des inventeurs de tous bords se lancent dans une course incroyable afin d’être les premiers à construire un hélicoptère. Mais après échecs et catastrophes, ils renoncent les uns après les autres, totalement découragés. À l’aube des années 20, quelques pionniers relèvent à nouveau le défi. En Europe deux hommes sont en compétition : l’Espagnol Pescara et le Français Etienne Oehmichen. Ils vont être longtemps au coude à coude dans la course aux records. Mais Oehmichen sera le premier à réaliser un vol de 1 kilomètre en circuit fermé. Sa victoire lui vient d’une idée originale : là, où ses concurrents tentent de trouver des solutions techniques, lui a l’idée d’observer le vol animal. Il construit des caméras qui enregistrent image par image le vol des oiseaux et des insectes. Il va ainsi comprendre ce qui, jusque-là, empêchait l’homme de voler. L’année 1924 sera celle de son triomphe. Aujourd’hui, les scientifiques travaillent au développement de petits robots volants conçus pour se mouvoir dans les airs de façon autonome. Ces micro ou nano drones sont de minuscules hélicoptères qui ressemblent à des insectes. Mais les chercheurs d’aujourd’hui se heurtent aux mêmes difficultés qu’Etienne Oehmichen. Comme lui, ils se tournent vers les libellules pour décrypter la complexité de leurs incroyables performances en vol. Leurs travaux vont-ils définitivement apporter la preuve du génie du célèbre inventeur.

Réalisation : Stéphane Bégoin

Écrit par Thierry Zirnheld, Stéphane Bégoin

