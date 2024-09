Podcast



Plongez au cœur de l’histoire du couple que formaient Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, racontée par l’historienne Virginie Girod dans une série inédite en 4 volets. Ce premier épisode retrace la rencontre et les prémices de la relation entre les deux intellectuels. Jean-Paul Sartre naît en 1905 dans une famille bourgeoise. Au cours de ses études, il se lie d’amitié avec Paul Nizan et René Maheu. En 1928, Sartre prépare l’agrégation de philosophie sur les bancs de la Sorbonne. Là, il remarque une jeune fille brune aux yeux bleus : Simone de Beauvoir. Simone est née à Paris en 1908 dans une famille bourgeoise. Elle fréquente un cours privé pour filles de bonnes familles où elle rencontre Elizabeth Lacoin, dit « Zaza », sa meilleure amie. En 1926, Simone de Beauvoir intègre la Sorbonne pour devenir professeure de philosophie. Pendant l’année scolaire 1928-29, Sartre et Beauvoir se rencontrent par l’intermédiaire de René Maheu. Si Sartre est sous le charme, ce n’est pas le cas de Simone de Beauvoir. Peu à peu, la jeune femme change d’avis sur le futur philosophe. Mais lorsqu’il la demande en mariage, elle refuse.