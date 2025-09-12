Dans le monde entier, le conflit a continué de s’intensifier alors que le Japon faisait sentir sa présence en tant que signataires du Pacte tripartite, donnant à l’Axe du Mal d’Hitler plus de pouvoir que jamais. La Grande-Bretagne était seule alors que les bombardements nocturnes du Blitz dévastaient les grandes villes, tandis que les troupes britanniques d’outre-mer rejoignaient la campagne alliée pour la suprématie en Afrique du Nord.