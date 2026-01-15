Peut-on être à la fois écrivain, aviateur et militant ? Dans cet épisode captivant, Franck Ferrand retrace l’incroyable aventure d’André Malraux, intellectuel engagé dans la guerre civile espagnole. De la création de son escadrille de volontaires jusqu’au film « Espoir », Malraux met son verbe et son action au service d’une cause qu’il estime universelle : la lutte contre le fascisme.