Documentaire

C’est un texte à l’origine de nombreuses théories complotistes. Bien que son caractère factice ait été prouvé il y a plus d’un siècle, « Les protocoles des sages de Sion » continue aujourd’hui encore d’alimenter la haine antisémite. Retour sur l’histoire de cet obscur document né dans la Russie tsariste.

Leur première version connue a été publiée en Russie au début du XXe siècle. Constitués en grande partie de plagiats d’œuvres du siècle précédent, les Protocoles des sages de Sion décrivent le prétendu plan occulte fomenté par les juifs pour semer le chaos afin d’asseoir leur domination sur le monde. Depuis, ce faux antisémite aux origines mystérieuses, qui a alimenté les projets d’extermination de Hitler, s’est diffusé sur tous les continents, notamment dans le monde arabe – la charte fondatrice du Hamas fait explicitement référence aux Protocoles. À l’origine d’actes de violence individuels, les idées toxiques colportées par ce texte se retrouvent aujourd’hui dans les discours de Vladimir Poutine et dans l’antimondialisme de l’extrême droite occidentale. Dopées par les réseaux sociaux, où des personnalités se font leur relais (Elon Musk, Kanye West…), elles se propagent librement et à grande vitesse, sur fond d’essor des théories complotistes.

Best-seller mondial

« Il y a ce qu’on appelle des ‘idées zombies’. On les a réfutées mille fois mais elles réapparaissent, comme si elles refusaient de mourir », explique le politologue et journaliste français Rudy Reichstadt, fondateur du site Conspiracy Watch. Avec les analyses d’autres experts, ce documentaire illustré de séquences générées par l’IA, d’archives et d’exemples de contenus haineux piochés sur les réseaux sociaux, remonte aux sources des Protocoles et met en lumière l’actualité de ce faux démasqué il y a plus d’un siècle, qui nourrit la propagation actuelle de l’antisémitisme.

Documentaire de Felix Moeller (Allemagne, 2025, 53mn) disponible jusqu’au 26/01/2027