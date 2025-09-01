Chartres, Marseille, Paris, Lyon, Caluire, Saint-Andiol : l’itinéraire de l’officier Charles Porte croise celui du préfet-résistant Jean Moulin. Maintenu dans son poste par Jean Moulin, investi de ses instructions, le commissaire se partage entre arrestations de mis en cause, dont des communistes, et organisation de la Résistance en Eure-et-Loir. À la fois fonctionnaire de police sous Vichy et résistant contre l’occupation allemande, Charles Porte fut successivement « pourchassé par les Allemands pendant la guerre, par la justice et les communistes à la Libération ». Un parcours tout à la fois atypique et caractéristique de la période trouble de la Seconde Guerre mondiale.