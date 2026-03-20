Ressources Dans la même catégorie

Podcast La véritable histoire de Constance Pascal, pionnière de la psychiatrie Constance Pascal est une figure incontournable dans le domaine de la psychiatrie, une pionnière dont les contributions ont marqué...

Documentaire La fin des années faciles en France La France, comme tous les autres grands pays industrialisés, connaît de 1945 au début des années 1970 une période...

Documentaire La vie à l’ère numérique Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un...

Documentaire La première année La première année du gouvernement de l’Unité populaire, au Chili, après l’élection de Salvador Allende à la présidence de la République en septembre...

Podcast Lénine – Le gauchisme Aujourd’hui, quand on parle de « gauchisme », c’est pour qualifier de façon méprisante les idées défendues par la gauche. Pourtant,...

Article 13 décembre 1937 : massacre de Nankin Au début des années 1930, les ambitions impérialistes du Japon s’affirment progressivement sur le continent asiatique. En 1931, ils...

Documentaire Bikini : l’atoll sacrifiée par les bombes atomiques Entre 1946 et 1968, les États-Unis ont fait exploser 23 bombes nucléaires sur ce petit atoll, forçant toute une...

Conférence La Grande Guerre vue et vécue de Montpellier L’annonce de la mobilisation générale en août 1914 a transformé le visage de Montpellier, plongeant la capitale languedocienne dans...

Documentaire Les blousons noirs : les rebelles sans cause Au cours des années 50 et 60, en France, un nouveau phénomène inquiète la population. Des hordes de jeunes,...

Documentaire Javier Cercas et « L’imposteur » Enric Marco, un homme ordinaire, a mystifié l’Espagne pendant trente ans en affirmant avoir survécu aux camps de concentration...

Conférence Histoire de l’IVG et droits des femmes L’histoire de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) s’inscrit dans un long combat pour la reconnaissance des droits fondamentaux des...

Documentaire Vendre la guerre aux Américains (2/2) Un demi-siècle de propagande gouvernementale et de manipulation des médias ont entraîné la nation américaine dans plusieurs conflits armés,...

Documentaire De 1940, à 1944 : l’occupation allemande Constitué d’images quasi exclusivement privées, « En France à l’heure allemande » raconte l’occupation à travers le regard croisé franco-allemand. Entre...

Podcast Giscard : dans l’ombre d’une certaine affaire de diamants Olivier Duhamel s’intéresse à une crise qui a marqué les années 70 et a coûté sa réélection à Valéry...

Documentaire Histoires d’histoire – Deux sports Parmi tous les sports qui ont eu du succès en Nouvelle-Calédonie, l’athlétisme et le cricket restent en tête des...

Documentaire Dans les entrailles du Titanic Le 14 avril 1912, le Titanic sombrait dans l’Océan Atlantique. Aujourd’hui, les restes du navire sont à Paris. Une...

Documentaire Guy Ribes, institution du faux Guy Ribes est une institution dans le milieu de la contrefaçon. Pendant plus de 40 ans, il a inondé...

Documentaire De 1950 à aujourd’hui : l’évolution du mannequinat Dans un kaléidoscope d’archives et d’entretiens (Marisa Berenson, Inès de La Fressange, Carla Bruni-Sarkozy, Audrey Marnay, le photographe Peter...