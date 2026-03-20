Constance Pascal est une figure incontournable dans le domaine de la psychiatrie, une pionnière dont les contributions ont marqué...
La France, comme tous les autres grands pays industrialisés, connaît de 1945 au début des années 1970 une période...
Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un...
La première année du gouvernement de l’Unité populaire, au Chili, après l’élection de Salvador Allende à la présidence de la République en septembre...
Aujourd’hui, quand on parle de « gauchisme », c’est pour qualifier de façon méprisante les idées défendues par la gauche. Pourtant,...
Au début des années 1930, les ambitions impérialistes du Japon s’affirment progressivement sur le continent asiatique. En 1931, ils...
Entre 1946 et 1968, les États-Unis ont fait exploser 23 bombes nucléaires sur ce petit atoll, forçant toute une...
L’annonce de la mobilisation générale en août 1914 a transformé le visage de Montpellier, plongeant la capitale languedocienne dans...
Au cours des années 50 et 60, en France, un nouveau phénomène inquiète la population. Des hordes de jeunes,...
Enric Marco, un homme ordinaire, a mystifié l’Espagne pendant trente ans en affirmant avoir survécu aux camps de concentration...
L’histoire de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) s’inscrit dans un long combat pour la reconnaissance des droits fondamentaux des...
Un demi-siècle de propagande gouvernementale et de manipulation des médias ont entraîné la nation américaine dans plusieurs conflits armés,...
Constitué d’images quasi exclusivement privées, « En France à l’heure allemande » raconte l’occupation à travers le regard croisé franco-allemand. Entre...
Olivier Duhamel s’intéresse à une crise qui a marqué les années 70 et a coûté sa réélection à Valéry...
En 1941, Joseph Staline compte sur son alliance avec l’Allemagne pour préserver l’URSS de la guerre destructrice qui dévaste...
Parmi tous les sports qui ont eu du succès en Nouvelle-Calédonie, l’athlétisme et le cricket restent en tête des...
Le 14 avril 1912, le Titanic sombrait dans l’Océan Atlantique. Aujourd’hui, les restes du navire sont à Paris. Une...
Guy Ribes est une institution dans le milieu de la contrefaçon. Pendant plus de 40 ans, il a inondé...
Dans un kaléidoscope d’archives et d’entretiens (Marisa Berenson, Inès de La Fressange, Carla Bruni-Sarkozy, Audrey Marnay, le photographe Peter...
Du grand-père colon Feillet à Hienghène, à la clinique Kuindo-Magnin, nous suivrons l’épopée de la famille Magnin en Nouvelle-Calédonie....
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