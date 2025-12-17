Voici l’ascension et la chute d’Hermann Göring, numéro deux du régime nazi. Depuis ses débuts de héros de guerre jusqu’à Carinhall, sa résidence fastueuse, le documentaire dévoile son rôle central dans la Luftwaffe, le pillage des œuvres d’art en Europe et sa responsabilité dans la politique du IIIe Reich. Entre propagande et vie de luxe, les archives révèlent le vrai visage de celui qui se voulait le “visage jovial” de la dictature, jusqu’aux procès de Nuremberg et à sa mort.