Signé le 1er août 1975 à Helsinki, l’acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe amorce la fin de la guerre froide. Gros plan sur un sommet diplomatique aux conséquences majeures, grâce à des archives inédites.

La conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) s’ouvre le 3 juillet 1973 à Helsinki, en Finlande. Son objectif : favoriser un dialogue Est-Ouest entre les États européens et les deux blocs de la guerre froide. Tandis que l’Union soviétique réclame la reconnaissance des frontières issues de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe de l’Ouest et les États-Unis insistent sur les droits humains et les principes démocratiques. Après d’âpres négociations entre les 35 États représentés, un compromis est trouvé sur les questions de souveraineté nationale. Alors que sa portée était dans un premier temps jugée limitée, l’acte final de la CSCE, signé le 1er août 1975, permet la poursuite du processus de négociation entre les deux blocs et amorce la déstabilisation progressive des régimes dictatoriaux du camp soviétique, s’imposant au fil du temps comme un engagement politique décisif. Aujourd’hui encore, l’ »effet Helsinki » désigne ces processus diplomatiques d’abord jugés purement symboliques, mais qui, à long terme, ont des conséquences aussi déterminantes qu’imprévisibles.

Archives inédites

À partir de centaines d’heures d’archives et de procès-verbaux récemment rendus publics, ce documentaire revient sur les ressorts d’un sommet historique majeur qui s’est tenu en pleine guerre froide. Abordant avec simplicité un sujet complexe, il pose un regard à la fois humoristique et perspicace sur les rouages lents de la diplomatie et les discussions secrètes menées à huis clos. Les voix de Leonid Brejnev, secrétaire général du Parti communiste de l’URSS, et de Henry Kissinger, conseiller à la sécurité des États-Unis, ont été recréées grâce à l’intelligence artificielle. Une plongée fascinante dans les coulisses du théâtre diplomatique.

Documentaire d’Arthur Franck (2025, 1h30mn) disponible jusqu’au 01/02/2026